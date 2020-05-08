Доказана связь алкоголя и рака

Японские ученые выяснили, что определенная генетическая мутация в сочетании с употреблением алкоголя увеличивает риск рака желудка. Статья с результатами научной работы, доказывающей наличие связи между спиртным и злокачественными опухолями, опубликована в журнале Science Advances.

В исследовании приняли участие 513 пациентов с раком желудка, включая азиатов и людей неазиатского происхождения. Кроме того, специалисты собрали 243 образца тканей от пациентов-добровольцев из Японии для секвенирования всего генома, а также получили дополнительные генетические данные от 288 людей, хранящиеся в медицинских базах.

Оказалось, что с раком желудка связана мутация в гене ALDH2, который кодирует альдегиддегидрогеназу — фермент, находящийся в печени человека и помогающий метаболизировать алкоголь. При этом пациенты с этой мутацией, в среднем, не были пьющими, что указывает на высокий риск рака даже при умеренном употреблении спиртного. В основном, эта связь проявлялась у азиатов.

Некоторые виды рака желудка, связанные с мутациями в гене CDH1 (отвечает за межклеточные контакты), также чаще встречались у пациентов, живущих в Азии.

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