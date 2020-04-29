Лекарство от рака применят для борьбы с коронавирусом

Норвежское экспериментальное средство от рака под названием бемцентиниб (bemcentinib) будет использовано для лечения коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

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Оно стало одним из шести лекарств, одобренных властями Великобритании для срочных тестов на людях. На этой неделе 120 госпитализированных пациентов с коронавирусом начнут принимать его.

Лабораторные исследования Университета Айовы доказали, что лекарство от рака может усиливать иммунную реакцию организма и препятствовать попаданию и размножению вируса в клетках легких.

Бемцентиниб, который уже показал многообещающие результаты в борьбе с раком, предназначен для пожилых людей и пациентов с сопутствующими тяжелыми заболеваниями и почти не имеет побочных эффектов.

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