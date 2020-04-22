Доказана бесполезность противомалярийного лекарства в борьбе с коронавирусом

Американские исследователи доказали бесполезность гидроксихлорохина — противомалярийного препарата — в борьбе с коронавирусом. Об этом пишет Associated Press.

Специалисты, ознакомившись с результатами лечения 368 заразившихся, пришли к выводу, что гидроксихлорохин неэффективен как лекарство против коронавируса. По их данным, смертность при лечении противомалярийным препаратом составила 27,8 процента, тот же показатель среди пациентов, принимавших его в сочетании с антибиотиком Азитромицин, составил 22,1 процента.

Материалы по теме «Организм убивает сам себя» Когда закончится эпидемия коронавируса, как защитить себя и от чего умирают пациенты

Наиболее низкая смертность (11,4 процента) была зафиксирована у граждан, которых врачи лечили с помощью стандартного набора процедур для борьбы с осложнениями, вызванными коронавирусом.

Отмечается, что итоги работы специалистов пока не были изучены независимыми экспертами и не были опубликованы в медицинских изданиях.

По последним данным, в мире более 2,5 миллиона зараженных коронавирусом, из них 171 тысячи скончались, более 659 тысяч излечились. Наибольшее число инфицированных находятся в США (788 тысяч), Испании (204 тысячи), Италии (181 тысяча), Франция (156 тысяч) и Германия (147 тысяч).

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!