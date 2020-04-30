Создано средство против неизлечимого рака

Ученые Научно-исследовательского института Гарварда и Гарвардской школы инженерных и прикладных наук имени Джона Полсона нашли способ терапии неизлечимого рака, обладающего устойчивостью к иммунной системе. Для этого они разработали средство, заставляющие клетки макрофаги бороться с опухолью. Статья специалистов опубликована в журнале Science Advances.

Авторы работы сконструировали частицу, названную ими «рюкзаком». Она связывается с поверхностью макрофагов и регулирует их фенотип, удерживая в состоянии борьбы со злокачественными клетками. «Рюкзаки» избегают поглощения клеткой (фагоцитоза) в течение нескольких дней и непрерывно выделяют цитокины — сигнальные молекулы, активирующие противоопухолевое действие макрофагов. Этот метод показал эффективность даже в тканях рака молочной железы, где иммунитет сильно подавлен.

Макрофаги выполняют захват и уничтожение таких потенциальных угроз для организма, как вирусы, бактерии и раковые клетки. Однако злокачественные клетки способны выделять вещества, переключающие макрофаги в состояние, способствующие росту опухоли. Они подавляют иммунную систему и стимулируют рост кровеносных сосудов, которые снабжают опухоль питательными веществами и обеспечивают ее дальнейшее метастазирование.

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