Доказана связь курения с мутациями и раком

Исследователи из Йоркского университета в Великобритании выяснили, как токсины, образующиеся при курении сигарет, вызывают повреждения в ДНК. Результаты научной работы, опубликованные в пресс-релизе на сайте MedicalXpress, помогут раскрыть причину рака мочевого пузыря и связь заболевания с курением.

Ученые вырастили ткани мочевого пузыря в лаборатории и подвергали их воздействию компонентов сигаретного дыма. После этого специалисты проанализировали ДНК клеток, чтобы найти уникальные мутации, возникшие в ходе эксперимента. Оказалось, что курение действительно вызывают повреждения генетического материала, однако в тканях рака мочевого пузыря лишь небольшая доля мутаций возникла из-за соответствующих токсинов.

Таким образом, несмотря на то, что курение является ключевым фактором риска развития рака мочевого пузыря, прямое повреждение ДНК токсинами дыма вряд ли является основной причиной формирования этих видов злокачественной опухоли. Вредные вещества могут запускать другие механизмы, повреждающие гены, и вовлекать семейство ферментов APOBEC. Эти ферменты вызывают мутации в вирусах и являются частью естественной защиты организма, однако иногда они могут повреждать ДНК здоровых клеток, вызывая рак.

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