Назван способ предотвратить неизлечимый рак

Итальянские ученые подтвердили, что аспирин уменьшает риск некоторых типов рака пищеварительной системы, включая те, что почти всегда становятся неизлечимыми и приводят к летальному исходу, например, рак печени или поджелудочной железы. Статья исследователей, в которой называется эффективный способ профилактики опухолей, опубликована в журнале Annals of Oncology.

Специалисты проанализировали 113 научных работ, посвященных изучению рака, в том числе 45 работ, рассматривающих 156 тысяч случаев рака кишечника. Также исследовались раковые заболевания головы и шеи, пищевода, желудка, печени, желчного пузыря, желчных протоков и поджелудочной железы.

Оказалось, что регулярное употребление аспирина по одной или две таблетки в неделю было связано со значительным уменьшением риска развития всех рассматриваемых типов рака, исключая рак головы и шеи. Вероятность появления рака кишечника уменьшалась на 27 процентов, рака пищевода — на 33 процента, рака желудка — на 36 процентов, рака поджелудочной железы — на 22 процента.

Ученые также обнаружили, что доза аспирина обратно пропорциональна риску рака кишечника. Употребление 100 миллиграммов (мг), 325 мг и 500 мг аспирина в день связано с уменьшением риска заболевания на 10, 35 и 50 процентов, соответственно. Однако интерпретировать влияние высоких доз препарата следует с большой осторожностью, поскольку оценки основывались лишь на нескольких исследованиях. Кроме того, при выборе дозы следует учитывать тот факт, что аспирин может вызывать кровотечения в желудке и других органах. Принимать его следует только после консультации с врачом.

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