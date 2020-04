Летучие мыши оказались переносчиком смертоносного вируса

Международная группа ученых выяснила, что в уничтожении популяции коал могут быть виновны близкие родственники летучих мышей. Исследование было опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Специалисты заметили, что описанный у летучих мышей и распространенный на северо-востоке Австралии птеропидный гаммаретровирус Херви (HPG) мог стать причиной вымирания коал. Смертоносный ретровирус KoRV, найденный в биологическом материале крыланов, скорее всего, вызвал у популяции коал синдром иммунодефицита, рак и ряд других тяжелых проблем со здоровьем. Его патоген мог передаваться как от одного взрослого животного к другому, так и от матери к детенышу.

Отмечается, что летучие мыши оказались традиционными переносчиками вирусов. Когда переданные от крыланов коалам ретровирусы интегрируются в клетки зародышевой линии, они упоминаются как эндогенные ретровирусы (ERV). Согласно наблюдениям ученых, KoRV является инфекционным ретровирусом, который в настоящее время подвергается эндогенизации в генофонде коал. Изначально специалисты считали, что ретровирус сохранился в ДНК всех коал, а заболевания носили эндогенный характер.

По подсчетам австралийских экологов, численность коал за последние девять лет сократилась примерно на 60 процентов. Кроме вируса KoRV популяция подвергается истреблению из-за лесных пожаров, уничтожающих эвкалиптовые леса, деятельности человека, а также других животных.

В январе стало известно, что от лесных пожаров в австралийском штате Новый Южный Уэльс погибли около полумиллиарда диких животных. В число животных, популяция которых существенно сократилась из-за катастрофы, относят кенгуру и коал. Представителей последних в регионе стало меньше примерно на треть.

