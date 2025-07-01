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02:41, 1 июля 2025Интернет и СМИ

Европейский чиновник допустил взятие Россией Одессы

FT: Европейский чиновник допустил взятие Россией Одессы
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Главной целью России является взятие Одессы, заявил The Financial Times (FT) высокопоставленный европейский чиновник.

В материале говорится, что некоторые лидеры в НАТО опасаются, что ситуация на фронте для Украины может серьезно ухудшиться к осени. Особенно, если Киев не получит новой военной помощи. Без Одессы Украины потеряет доступ к своему главному порту, говорится в публикации.

Кроме того, последние российские ракетные атаки «подорвали украинский моральный дух», отмечает автор заметки Гидеон Рахман, а некоторые западные чиновники неофициально предупреждают о риске «катастрофического провала», если украинские военные не получат значительного увеличения военной и финансовой помощи от своих союзников.

В апреле помощник президента Николай Патрушев заявил, что жители разных регионов Украины имеют право сами определять свое будущее, это касается и людей из Одессы. При этом, по его мнению, у подавляющего большинства горожан нет ничего общего с Киевом.

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