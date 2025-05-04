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21:28, 4 мая 2025Россия

Военкор объяснил важность освободения Одессы

Военкор Алексей Живов призвал освободить Одессу от украинской власти
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anastasia Vlasova / Getty Images

Одессу необходимо освободить от украинской власти для восстановления России в своих исторических границах, заявил военный корреспондент Алексей Живов в интервью РИА «Федерал Пресс».

Он прокомментировал заявление помощника президента РФ Николая Патрушева о том, что удержание Одессы в составе Украины маловероятно. По мнению военкора, вопрос с Одессой и Николаевом следует решить в ближайшем будущем. Он уточнил, что украинские порты стали ценным активом для Европейского союза и США.

Живов добавил, что заявление Патрушева его радует. «Важно поддерживать идентичность, даже несмотря на конфликт, чтобы одесситы помнили, что мы про них не забываем», — подчеркнул он.

Ранее Патрушев заявил, что будущее Одессы не связано с Киевом.

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