Патрушев заявил, что будущее Одессы не связано с Киевом

Помощник президента России и глава Морской коллегии Николай Патрушев высказался высказался насчет того, сможет ли РФ претендовать на порты Украины и поднимется ли этот вопрос в процессе урегулирования конфликта.

Он указал, что страна уважает волеизъявление народа. «Это видно по опыту вхождения в состав России Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии», — напомнил Патрушев.

Также он отметил, что жители разных регионов Украины имеют право сами определять свое будущее, это касается и людей из Одессы. У подавляющего большинства горожан, по мнению помощника президента, нет ничего общего с Киевом.

И вряд ли они связывают свою судьбу с неонацизмом. Безвольно подчиняться киевской нелегитимной власти они не хотят Николай Патрушев помощник президента России

В продолжение темы Патрушев напомнил, что Одесса была основана императрицей Екатериной II. Город был форпостом России на Черном море более 200 лет.

За героизм, проявленный его жителями в годы Великой Отечественной войны, 1 мая 1945 года Одессе присвоено почетное звание города-героя. А спустя 69 лет — 2 мая 2014 года — этот город стал ареной для хладнокровных убийств, безнаказанных преступлений на национальной почве Николай Патрушев помощник президента России

В заключение помощник президента России вспомнил, что порт Одессы был превращен в хаб для переброски вооружения и из него сделали пункт базирования морских диверсантов.

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Патрушев обвинил Киев в дестабилизации в Черном море

По словам помощника президента России, ответственность за дестабилизацию в Черном море лежит на Киеве. «Очевидно, что основным фактором дестабилизации в Черноморском регионе остаются действия украинской армии и воюющих на ее стороне наемников», — указал Патрушев.

В то же время он заявил, что Москва и Вашингтон заинтересованы в обеспечении безопасности судоходства в Черном море и принимают активные меры. По мнению политика, чтобы наладить морские пути, следующий шаг должен сделать именно Киев.

Помимо этого, Москва ответит странам Запада за попытки сделать морскую блокаду, пообещал помощник президента России. По его словам, это продвигают Великобритания и страны Европейского союза.

Меры будут встречать адекватный и соразмерный отпор с нашей стороны. Если же дипломатические или правовые инструменты не возымеют действие, то безопасность российского судоходства будет готов обеспечить наш ВМФ [Военно-морской флот] Николай Патрушев помощник президента России

В заключение он добавил, что «горячим головам в Лондоне или Брюсселе» это необходимо четко понимать.

Фото: Thomas Peter / Reuters

Трамп заявил о готовности Зеленского отказаться от Крыма

В конце апреля президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Украины Владимир Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым.

Думаю, что да Дональд Трамп президент США

Политик напомнил, что Крым вошел в состав России, когда пост президента США занимал Барак Обама. В то же время Трамп сообщил, что сегодня заявления Зеленского об отказе признать полуостров за Россией вредят переговорам по урегулированию конфликта.

Киев лишился Крыма много лет назад под эгидой бывшего президента США Барака Обамы и даже не является предметом обсуждения на данный момент Дональд Трамп президент США

Незадолго до этого Трамп, говоря о материале американской газеты The New York Times, также заявил, что считает нелепым требование вернуть Украине полуостров Крым. Ранее онотмечал, что эта территория останется в составе России в рамках мирной сделки.