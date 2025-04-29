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05:46, 29 апреля 2025Россия

Патрушев обвинил Киев в дестабилизации в Черном море

Патрушев: Ответственность за дестабилизацию в Черном море лежит на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Николай Патрушев

Николай Патрушев. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Ответственность за дестабилизацию в Черном море лежит на Киеве. Об этом заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев, пишет ТАСС.

По его словам, Москва и Вашингтон заинтересованы в обеспечении безопасности судоходства в Черном море, они принимают активные меры. По мнению политика, для улучшения ситуации с судоходством следующий шаг должен сделать Киев.

«Очевидно, что основным фактором дестабилизации в черноморском регионе остаются действия украинской армии и воюющих на ее стороне наемников», — обвинил Патрушев.

Ранее Кремль сообщил, что Россия и США договорились обеспечить реализацию черноморской инициативы, которая предполагает безопасность судоходства и неприменение силы в акватории Черного моря. Кроме того, Вашингтон взял на себя обязанность помочь Москве восстановить российский экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений и поспособствовать возвращению российских банков в международные платежные системы.

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