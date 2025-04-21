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16:09, 21 апреля 2025Мир

Западу пообещали ответ России за попытку устроить блокаду

Патрушев: Россия ответит Западу за попытки устроить морскую блокаду
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Москва ответит Западу за попытки устроить морскую блокаду, которую продвигают Великобритания и страны Европейского союза (ЕС). Об этом заявил помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Ъ».

«Эти меры будут встречать адекватный и соразмерный отпор с нашей стороны. Если же дипломатические или правовые инструменты не возымеют действие, то безопасность российского судоходства будет готов обеспечить наш [Военно-морской флот] ВМФ. Горячим головам в Лондоне или Брюсселе нужно это четко понимать», — отметил помощник российского лидера.

При этом Патрушев отметил, что при этом наблюдается параллельный рост геополитического противостояния США и Китая в морском пространстве. По его словам, заявления президента Дональда Трампа о желании восстановить утраченную морскую мощь Вашингтона вызвано превращением Пекина в ведущую «морскую экономическую державу».

Ранее Патрушев назвал отвратительным решение Эстонии атаковать вызывающие подозрение суда. Таким образом он прокомментировал решение парламента республики принять законопроект о праве топить «опасные и подозрительные суда». Мера коснется судов, которые отказываются подчиняться приказам. Патрушев также подчеркнул, что за решением об атаках на подозрительные суда на Балтике стоит Великобритания.

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