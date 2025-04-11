Патрушев назвал отвратительным решение Эстонии атаковать подозрительные суда

Патрушев: Решение Эстонии атаковать подозрительные суда отвратительно

Председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев назвал отвратительным решение Эстонии атаковать вызывающие подозрение суда. Его слова приводит РИА Новости.

«Надо думать, как противодействовать этому делу. Но сама Эстония не может это реализовать. Значит, за ними кто-то стоит. Надо понять, получить более подробную информацию, как противодействовать этому», — добавил он.

Патрушев уточнил, что эта тема не будет обсуждаться на совещании по развитию ВМФ России, проводимом президентом Владимиром Путиным.

Ранее парламент Эстонии принял законопроект о праве топить «опасные и подозрительные суда». Мера коснется судов, которые отказываются подчиняться приказам. Председатель парламентской комиссии по обороне Калев Стойческу заявлял, что перед затоплением экипаж подозрительного судна эвакуируют.