В России назвали инициаторов решения об атаках на суда на Балтике

За решением об атаках на подозрительные суда на Балтике стоит Великобритания. О причастности Лондона к недавнему решению Эстонии высказал мнение председатель Морской коллегии России Николай Патрушев, передает РИА Новости.
«Потому что я не думаю, что все страны Запада их поддержали в этом. Думаю, скорее всего, это европейские страны. Могу предположить, что Великобритания», — заявил Патрушев.
Он также добавил, что точной информации по этому поводу нет.
Накануне парламент Эстонии принял закон о праве топить «подозрительные суда». Мера коснется морских бортов, которые отказываются подчиняться приказам.