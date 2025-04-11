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17:39, 11 апреля 2025Бывший СССР

В России назвали инициаторов решения об атаках на суда на Балтике

Патрушев: За решением об атаках на подозрительные суда на Балтике стоит Лондон
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

За решением об атаках на подозрительные суда на Балтике стоит Великобритания. О причастности Лондона к недавнему решению Эстонии высказал мнение председатель Морской коллегии России Николай Патрушев, передает РИА Новости.

«Потому что я не думаю, что все страны Запада их поддержали в этом. Думаю, скорее всего, это европейские страны. Могу предположить, что Великобритания», — заявил Патрушев.

Он также добавил, что точной информации по этому поводу нет.

Накануне парламент Эстонии принял закон о праве топить «подозрительные суда». Мера коснется морских бортов, которые отказываются подчиняться приказам.

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