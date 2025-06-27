Перспективы российского наступления на Славянск и Краматорск оценили

Военный аналитик Демуренко: Наступление ВС России на север ДНР пока маловероятно

Маловероятно, что в ходе текущей летней кампании Армия России будет наступать в северной части Донецкой народной республики (ДНР), где расположены крупные агломерации, такие как Славянско-Краматорская. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный аналитик, полковник Генерального штаба Вооруженных сил в отставке Андрей Демуренко.

По его словам, бои в укрепленных населенных пунктах требуют значительных резервов и тщательной подготовки, а потому российские войска пока отдают приоритет другим направлениям.

«Выкуривать противника из каждого многоэтажного дома — гораздо более сложная задача, сопряженная с большими потерями, чем наступление через поля и лесополосы, тактикой которого мы за три года хорошо овладели», — сказал Демуренко.

Он добавил, что вероятнее всего российское командование сконцентрирует усилия на продвижении от юго-западных границ ДНР в сторону Днепропетровской области — одного из самых перспективных участков фронта для российской армии сейчас.

«Перспективы этого направления для России максимально благоприятны по сравнению с другими. При удачном стечении обстоятельств украинская группировка может быть разрезана надвое — в Запорожской области и на севере ДНР. Но утверждать, что все произойдет именно так, было бы преждевременно», — заключил аналитик.

Ранее заместитель командира 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Жорин предрек для украинской армии крайне тяжелое лето и осень. Он пояснил, что армия России взяла крайне высокий темп продвижения в Донбассе и продолжает его удерживать.