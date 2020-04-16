В растениях нашли эффективное средство против рака

Ученые Ротамстедской научно-исследовательской станции и Кентского университета в Великобритании обнаружили в стволе и листьях ивы потенциальное лекарство против рака. Об открытии сообщается в журнале Scientific Reports.

Растительное вещество миабеацин убивает различные раковые клетки, включая те, что устойчивы к другим препаратам. Оно активно против нейробластомы, трудноизлечимой формы опухоли с общей выживаемостью менее 50 процентов. Миабеацин также эффективен против нескольких линий клеток рака молочной железы, горла и яичников.

Миабеацин содержит в себе две группы салицина — вырабатываемого в коре ивы глюкозида, являющегося активным компонентом аспирина (ацетилсалицилат). Показано, что аспирин обладает рядом противораковых свойств, в том числе полезен против колоректального рака, однако терапевтический потенциал нового вещества еще выше.

Исследователи планируют увеличить производство миабеацина из культивируемой ивы, чтобы получить больше материала для дальнейших медицинских исследований.

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