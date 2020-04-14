Назван способ уберечься от самого смертоносного рака

Физические упражнения могут предотвратить один из самых смертоносных типов опухолей печени — гепатоцеллюлярную карциному. Об эффективном способе уберечься от распространенного типа рака сообщается в статье австралийских ученых, опубликованной в Journal of Hepatology. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на EurekAlert!.

В ходе экспериментов специалисты проверили, могут ли физические нагрузки уберечь от риска развития опухоли у генетически модифицированных мышей с ожирением или диабетом. Эти грызуны склонны переедать, поэтому они быстро развивают диабет 2-го типа. Молодым животным затем вводят низкие дозы вещества, провоцирующего рак.

Половине мышей дали доступ к беговому колесу, и в день животные пробегали до 40 километров. Физические нагрузки замедляли прибавку в весе, однако через шесть месяцев даже бегающие грызуны страдали ожирением. У большинства мышей, которые не бегали, развился рак печени, но ни у одного животного, ведущего активный образ жизни, опухоли не наблюдались.

Эффект упражнений проявляется благодаря сигнальным путям, в которых ключевую роль играют два соединения — ген-опухолевый супрессор p53 и активируемая при стрессе протеинкиназа JNK1, которая, как считается, участвует в развитии воспалительных реакций. Физическая активность «отключает» JNK1, но активирует p53, являющийся регулятором гена p27 — ингибитора клеточного цикла. Вместе это позволяет остановить рост дефектных клеток, которые могут стать злокачественными.

Опухоли печени является четвертой по частоте причиной смерти от рака во всем мире, и количество заболеваний быстро растет из-за «эпидемии» ожирения и диабета. Каждый год диагностируется 800 тысяч случаев рака печени, при этом ежегодно от этого заболевания умирает 700 тысяч человек.

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