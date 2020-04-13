Названа причина возникновения самого распространенного рака

Высокий уровень жира в организме может спровоцировать развитие рака молочной железы, который является одним из самых распространенных типов злокачественных новообразований, через выработку специфичных белков. К такому выводу пришел Бинг Ли (Bing Li), доцент кафедры микробиологии и иммунологии из Университета Луисвилля в США. Свою теорию ученый описал в статье, опубликованной в журнале Trends in Molecular Medicine.

Исследователь предположил, что ключевую роль в росте опухолевых клеток играет синтезируемый в жировых тканях белок FABP4 (англ. fatty acid binding protein), связывающий жирные кислоты. FABP4, вырабатывается жировыми клетками, а небольшое его количество попадает в кровь. Однако при накоплении большого объема жировой ткани в крови возникает избыток белка. Показано, что в опухолях обнаруживается большое количество макрофагов с высоким содержанием FABP4. При подавлении активности белка рост опухоли у животных моделей замедляется, даже если ожирение остается на прежнем уровне.

Кроме того, циркулирующий в кровотоке FABP4 непосредственно влияет на рост рака молочной железы через прямое взаимодействие со злокачественными клетками. Он также стимулирует взаимодействие между опухолью и жировыми клетками, способствуя дальнейшему развитию злокачественных новообразований.

Ученые также показали, что различные типы диет с высоким содержанием жиров по-разному влияют на развитие опухоли. Масло какао и рыбий жир приводят к ожирению, однако последний не провоцирует развитие рака.

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