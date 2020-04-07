Найдено природное лекарство от рака

Ученые Медицинского университета Южной Каролины в США выяснили, что вещество, выделенное из морских губок, обитающих в заливе Манадо в Индонезии, способно остановить рост раковых клеток шейки матки. О новом природном лекарстве от рака сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи изучили влияние манзамина А на рост и уничтожение раковых клеток в четырех различных клеточных линиях рака шейки матки. Вещество остановило рост новообразования и вызвало гибель некоторых клеток, но не оказало такого же влияния на нормальные нераковые клетки. Манзамин А производят губки — многоклеточные, морские животные, которые ведут прикрепленный образ жизни.

Выяснилось, что манзамин А снижает высокие уровни экспрессии специфичного белка, которые наблюдаются при различных онкологических заболеваниях. Это вещество имеет схожюу структуру с известными ингибиторами белка, однако оно в десять раз эффективнее них.

В дальнейшем ученые планируют проверить действие манзамина на животных, а также провести клинические испытания с участием людей.

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