Предсказана смерть миллионов детей от рака

При отсутствии инвестиций в сферу помощи онкобольным детям ученые предсказывают миллионные потери. Вложения в эту сферу будут иметь тройную отдачу, говорится в отчете журнала The Lancet Oncology.

Без дополнительных глобальных инвестиций в борьбу с онкологическими заболеваниями более 11 миллионов детей в возрасте младше 14 лет умрут в течение следующих 30 лет. В докладе обозначено, что подавляющее большинство смертей — 9 миллионов, или 84 процента — придется на страны с низким и средним уровнем жизни.

С помощью новых моделей изучения проблемы эксперты вычислили, что 80 процентов больных онкологией детей, проживающих в странах с высоким уровнем жизни, будут жить пять лет или больше. Тогда как доля выживших среди онкобольных детей в восточной части Африки не превышает 8 процентов.

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Также, по мнению специалистов, без увеличения финансирования в период между 2020 и 2050 годами около 13,7 миллионов детей во всем мире заболеют раком. Ученые прогнозируют, что 6,1 миллиона из них останутся без диагноза и лечения. Ожидается, что в странах Южной Азии и Африки будет пропущена одна из двух новых разновидностей онкологических заболеваний.

Онкологи также развеяли миф о том, что лечение детского рака является слишком дорогой инвестиций в странах с низким и средним уровнем жизни. По подсчетам, совокупные затраты на диагностику и лечение в размере 594 миллиардов долларов будут компенсированы глобальным приростом производительности и принесут чистую выгоду в размере 2,58 триллиона долларов. «Вычисления показали, что каждый потраченный доллар из финансирования в размере 20 миллиардов долларов в течение 30 лет будет компенсирован тремя долларами», — заявил доктор Детской исследовательской больницы Св. Иуды Карлос Родригес-Галиндо.

В итоговом отчете специалисты настоятельно рекомендовали на региональном и глобальном уровнях включить расходы на детскую онкологию в базовую медицинскую страховку граждан, создать национальные центры для более быстрого доступа к медицинским услугам, инвестировать в изучение рака в странах с низким и средним уровнем жизни около 100 миллиардов долларов в год. Согласно выводу, улучшение медицинской помощи спасет миллионы молодых жизней и принесет около двух триллионов долларов дохода.

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