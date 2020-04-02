Найден новый способ выявления рака легких

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) разработали наночастицы, с помощью которых смогли точно диагностировать рак легких. Об этом говорится в соответствующем исследовании в журнале Science Translational Medicine.

Новый тест основан на использовании наночастиц, которые накапливаются в местах появления опухолей в организме человека. После введения подобных частиц медики анализируют мочу и при нахождении элементов-маркеров подтверждают наличие рака.

Тестирование метода проходило на мышах и с использованием машинного обучения. При таком подходе специалисты выяснили, что они могут определять появление опухолей уже через 7,5 недель после ее зарождения. На этой стадии опухоли в легких подопытных животных имели размер менее 2,8 кубических миллиметра и не успели распространиться по всему организму.

Исследование показало, что метод позволять различать разные стадии онкологического заболевания. В частности, маркеры определяют воспаление легких, которое распространено у курящих людей и часто выдается за признак рака легких при изучении пациента с помощью компьютерной томографии. Медики полагают, что наночастицы могут быть использованы в качестве неинвазивной диагностики для людей, которые получили положительный результат при скрининге легких. В этом случае потенциальный больной может не нуждаться в биопсии.

В марте немецкие ученые назвали количество умерших из-за проблем со здоровьем, вызванными глобальным загрязнением воздуха. По словам исследователей, из-за негативной экологической обстановки ежегодно фиксируется около 8,8 миллионов случаев преждевременной смерти. При этом около половины смертей приходится на ишемическую болезнь сердца и инсульт, и всего шесть процентов смертности связано с раком легких.

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