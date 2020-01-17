Против министра здравоохранения Саратовской области возбудили уголовное дело

Против министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу, 17 января, сообщается на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

Против Мазиной и других сотрудников регионального ведомства следствие возбудило дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным СКР, осенью 2018 года министерство здравоохранения региона заключило три госконтракта на поставку 18 аппаратов УЗИ ненадлежащего качества. Мазина знала об этом, однако воспользовалась своим служебным положением дала указание врачам принять медицинские изделия. Позже глава министерства организовала оплату данного оборудования, причинив городу ущерб в 53 миллиона рублей.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, Мазина утверждает, что все расценки и другую информацию она получила от Москвы.

Ранее, 30 декабря, сообщалось , что в Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога больницы имени Ерамишанцева. Его задержали и возбудили уголовное дело.

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