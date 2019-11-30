Растративший два миллиарда рублей российский экс-чиновник пустился в бега

Магасский районный суд Ингушетии признал бывшего министра финансов республики Руслана Цечоева виновным в растрате двух миллиардов рублей, осужденный объявлен в федеральный розыск. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщает «Интерфакс».

Цечоев признан виновным по пункту «б» части 2 статьи 285.1 УК РФ («Нецелевое расходование бюджетных средств») и приговорен к пяти годам лишения свободы. При этом сам бывший чиновник не явился на оглашение приговора, его местонахождение неизвестно. Цечоев объявлен в федеральный розыск, ориентировки на него разосланы по отделам полиции.

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По данным Следственного комитета России, в мае 2015 года Цечоев, занимавший тогда пост министра финансов Ингушетии, стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при распределении двух миллиардов рублей, которые федеральный бюджет выделил Ингушетии в виде субсидий. Как считает следствие, в декабре 2014 года Цечоев направил деньги на погашение дефицита бюджета республики, что является нарушением условий использования субсидий.

18 ноября сообщалось, что с января по август 2019 года в России было совершено 18,4 тысячи коррупционных преступлений. По данным МВД, общий ущерб по оконченным уголовным делам составил порядка 102 миллиардов рублей.

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