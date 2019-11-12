У друзей российских коррупционеров разрешили отбирать имущество

У друзей и родственников российских чиновников могут конфисковать имущество, если они не подтвердят законность потраченных на его приобретение средств. К такому выводу пришел Конституционный суд (КС), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Суд указал, что изымать имущество можно не только у супругов и несовершеннолетних детей чиновников, но и у знакомых и дальних родственников. КС отметил, что такая мера не противоречит Конституции и «направлена на эффективное противодействие коррупции и защиту конституционно значимых ценностей». Родные и друзья чиновника имеют право предоставить суду доказательства законности получения средств, на которые было приобретено имущество.
КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств. При этом Генпрокуратура не предоставила прямых доказательств того, что имущество было куплено на полученные преступным путем доходы Захарченко.
В октябре Дмитрию Захарченко смягчили приговор и назначили наказание в виде 12,5 лет колонии и штрафа в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов. Он также лишен государственных наград и специального звания «полковник полиции».
Российские чиновники обязаны декларировать сведения о доходах, имуществе и крупных расходах. Те же требования распространяются на их супругов и несовершеннолетних детей. Под крупными расходами понимаются траты, превышающие общий доход семьи чиновника за три последних года. В таком случае госслужащий должен раскрыть источники получения средств. Если чиновник не сможет подтвердить законность доходов, приобретенное на них имущество могут изъять в пользу государства.