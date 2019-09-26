Список имущества российского чиновника-коррупционера зачитывали десять часов

Перечень имущества обвиняемого в превышении полномочий и получении взятки экс-главы Клинского района Московской области Александра Постриганя зачитывали в суде десять часов. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает «АиФ».

По данным издания, бывший чиновник занимал должность руководителя Клинского района в течение 22 лет, еще три года после этого он был местным депутатом. Его задержали в 2018 году при попытке покинуть страну.

За время своей работы Постригань оформил в имущество 1700 объектов недвижимости, в числе которых детские сады, медучреждения, заводы, зоны отдыха, территории лесного фонда и т.д. Все это обращено в доход государства. Общая сумма изъятого оценивается в девять миллиардов рублей.

Установлено, что большую часть незаконно приобретенного имущества Постригань оформлял на родственников.

6 августа сообщалось, что в Нижегородской области муж сотрудницы Росреестра был вынужден передать в доход государства квартиру, купленную на сумму, превышающую доход семьи за три года. Мужчина не смог объяснить, откуда у него появились эти деньги. Факт покупки был установлен в ходе антикоррупционной проверки.

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