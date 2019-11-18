МВД раскрыло масштаб ущерба от коррупции в России

С января по август 2019 года в России было совершено 18,4 тысячи коррупционных преступлений. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщил заместитель начальника Управления по борьбе с правонарушениями в сфере распределения и использования бюджетных средств Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Севастьянов в интервью журналу «Полиция России».

По его словам, 5,5 тысячи преступлений из этого числа совершены в крупном и особо крупном размере. Общий ущерб по оконченным уголовным делам составил порядка 102 миллиардов рублей. Он добавил, что в бюджет возмещено 27 миллиардов рублей.

Севастьянов отметил, что в 2019 году МВД выявило более трех тысяч преступлений, совершенных уличенными во взяточничестве чиновниками. К ответственности привлечена одна тысяча человек. Изъято имущество и деньги на 1,5 миллиарда рублей.

Он добавил, что коррупция все еще остается одним из ключевых факторов, оказывающих «разрушительное влияние на эффективность деятельности органов государственной власти и принимаемые ими управленческие решения».

13 ноября сообщалось, что в России увеличилось число преступлений с использованием платежных карт. По подсчетам МВД, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тысячи преступлений, квалифицированных по статье 159.3 УК РФ («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»). Это более чем в четыре раза больше показателей прошлого года.

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