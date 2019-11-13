Бойцы ФСБ пришли к генералу ФСИН из-за подозрений в коррупции

Начальник УФСИН по Ростовской области генерал-майор внутренней службы Муслим Даххаев и двое его заместителей доставлены на беседу в региональное УФСБ. Об этом в среду, 13 ноября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, их подозревают в коррупционных и должностных преступлениях. Юридического задержания в настоящее время не произошло. В служебных кабинетах руководителя и его заместителей проводятся обыски в рамках расследования уголовного дела по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

57-летний Даххаев был назначен на должность начальника областного главка от 5 июля 2018 года, до этого он около года исполнял обязанности главы этого управления. Ранее проходил службу в органах внутренних дел, в том числе в Дагестане на должности заместителя министра внутренних дел республики. Награжден орденом «Мужества» и именным огнестрельным оружием.

В июле 2018 года бывший глава московского управления Следственного комитета России генерал-майор Александр Дрыманов был задержан по подозрению в коррупции. Ему предъявили обвинение по двум эпизодам дела о взятках и впоследствии арестовали.

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