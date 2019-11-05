Генералы СК поспорили из-за мешка с деньгами

Бывший глава московского управления Следственного комитета России генерал-майор Александр Дрыманов опроверг передачу своему заместителю Денису Никандрову мешка с 200 тысячами долларов, заявив, что в нем вместо денег был коньяк. Об этом Дрыманов заявил в зале Московского городского суда, где его судят по уголовному делу о получении взятки за освобождение подручного вора в законе Захария Калашова, передает «Интерфакс».

«Могу уверено сказать, что никаких денег Никандрову не передавал, а в мешке был коньяк», — сказал подсудимый, пояснив, что Никандров собирался на встречу с сослуживцами и попросил у него спиртное, которое он ему отдал в мешке с надписью Bosco.

На допросе в ходе следствия Никандров рассказал, что после окончания рабочего дня он зашел к своему начальнику Дрыманову, сообщал «Росбалт».

«На диване в комнате отдыха стоял темный полимерный пакет, заполненный доверху пачками долларов США. Дрыманов А.А. взял в руки мешок с затягивающимся верхом с логотипом фирмы Bosco и стал в него перекладывать пачки долларов. Начав этот процесс, Дрыманов А.А. попросил меня выйти в кабинет с тем, чтобы предотвратить проход в комнату отдыха "непрошенных гостей", которые могли помешать. По прошествии нескольких минут Дрыманов А.А. вышел из комнаты отдыха и передал мне мешок Bosco, наполненный денежными купюрами, и прошептал: "Здесь 200 тысяч"», — говорится в показаниях Никандрова. По его словам, эти деньги были его долей от взятки, полученной за освобождение из-под стражи Итальянца (Андрея Кочуйкова) — подручного вора в законе Захария Калашова.

В июне Никандров был условно-досрочно освобожден. Его осудили в августе 2018 года за получение взятки за помощь в освобождении Кочуйкова к 5,5 года лишения свободы.

В настоящее время в Мосгорсуде идет процесс над Дрымановым, которого, помимо эпизода с Итальянцем, обвиняют также в получении от Никандрова 9850 евро за покровительство.

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