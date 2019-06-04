Появилось видео освобождения осужденного по делу Шакро Молодого генерала

Baza / Telegram

Появилось видео освобождения из колонии №13 для бывших сотрудников правоохранительных органов в Нижнем Тагиле бывшего генерал-майора Следственного комитета России Дениса Никандрова, осужденного на 5,5 лет за взятку. Запись опубликовал Telegram-канал Baza.

Освободившийся условно-досрочно воздержался от комментариев, ответив лишь на один вопрос, ждет ли его кто-то на свободе. Никандров сказал, что не знает.

24 мая стало известно о решении суда Нижнего Тагила, удовлетворившего ходатайство бывшего генерала об УДО. Администрация исправительной колонии дала Никандрову положительную характеристику, а прокурор не возражал против его освобождения.

Таким образом, осужденный провел в колонии девять месяцев.

Бывший заместитель руководителя московского управления Следственного комитета России был осужден в августе 2018 года за получение взятки от представителей криминального сообщества за содействие в освобождении авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянца) — приближенного вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого). Никандрову суд дал 5,5 лет заключения с лишением звания генерал-майора юстиции, отказавшись штрафовать его на 65 миллионов рублей, как того требовал гособвинитель.

Вместе с ним по этому делу были осуждены бывший замначальника УСБ СКР Александр Ламонов (осужден на 5 лет колонии), также заключивший сделку со следствием и бывший руководитель УСБ СКР Михаил Максименко (осужден на 13 лет), отказавшийся признать свою вину.

Всего по делу о взятках в СКР проходили 14 фигурантов, в том числе бывший руководитель главка Александр Дрыманов. Показания против него дал Никандров.

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