Генерал СК рассказал о выпивавших во время обыска сотрудниках ФСБ

Бывший глава московского управления Следственного комитета России генерал-майор Александр Дрыманов, обвиняемый в коррупции, заявил, что следователи ФСБ во время обыска в его доме спустились в подвал, где хранился коньяк, и напились. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщает агентство «Москва».

«Поднявшись из подвала, они явно находились в состоянии опьянения, а затем нарисовали красной краской слово "вор" на моих воротах», — рассказал Дрыманов в зале Московского городского суда, где его судят по уголовному делу о получении взятки за освобождение подручного вора в законе Захария Калашова.

Кроме того, обвиняемый добавил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил письмо на имя директора ФСБ Александра Бортникова, в котором содержится информация о нарушениях, допущенных во время обыска в его доме, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Материалы по теме «Генералы недоглядели или в доле были» Что стоит за громкими арестами в ФСБ

Во время заседания суда Дрыманов также опроверг передачу своему заместителю Денису Никандрову мешка с 200 тысячами долларов, заявив, что в нем вместо денег был коньяк. По словам генерал-майора, Никандров собирался на встречу с сослуживцами и попросил у него спиртное, которое он ему отдал в мешке с надписью Bosco.

Дрыманова задержали в июле 2018 года. Ему предъявили обвинение по двум эпизодам дела о взятках и впоследствии арестовали. Арест был продлен по решению суда в марте 2019 года до 16 июня.

По имеющейся информации, первый эпизод дела связан с несколькими офицерами СК РФ, которые получили взятку размером 1 миллион долларов за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец). Они поделили между собой деньги.

Согласно второму эпизоду, генерал-майора обвиняют в получении от Никандрова 9850 евро за покровительство. Дрыманов свою вину отрицает.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!