Генерала ФСИН с двумя заместителями заподозрили в разглашении гостайны

Начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Ростовской области генерал-майор внутренней службы Муслим Даххаев и двое его заместителей подозреваются в разглашении государственной тайны. Об этом в среду, 13 ноября, замдиректора службы Валерий Максименко сообщил изданию «Подъем».

По словам Максименко, задержанные представляли собой «спаянный коллектив, работавший совместно».

Ранее источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что Даххаев и его заместители доставлены в региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. По словам источника, их подозревают в коррупционных и должностных преступлениях. В кабинетах сотрудников проводятся обыски.

57-летний Муслим Даххаев был назначен начальником областного главка от 5 июля 2018 года. До этого момента он на протяжении года исполнял обязанности главы данного управления. Ранее Даххаев проходил службу в органах внутренних дел, в том числе в Дагестане на должности заместителя министра внутренних дел республики, также он награжден орденом «Мужества» и именным огнестрельным оружием.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru