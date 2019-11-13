Генерала ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны

Начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Ростовской области генерал-майора внутренней службы Муслима Даххаева арестовали по подозрению в разглашении сведений, содержащих гостайну. Об этом сообщает ТАСС.

Даххаев проведет в СИЗО два месяца. При этом агентство сообщает, что генерал покинул здание суда на обычной машине без наручников и конвоя.

Адвокат Даххаева Александр Заманский сообщил, что дело засекречено. Он уточнил, что его подзащитного не обвиняют в коррупционных нарушениях, как сообщалось ранее.

О том, что Даххаева и двух его заместителей подозревают в разглашении гостайны, стало известно накануне 13 ноября. По данным ТАСС, задержание стало результатом совместной операции ФСБ и управления собственной безопасности ФСИН, в отношении генерала велась разработка.

57-летний Муслим Даххаев возглавляет управление ФСИН по Ростовской области с июля 2018 года. Ранее генерал проходил службу в органах внутренних дел, в том числе в Дагестане на должности заместителя министра внутренних дел республики. Также он награжден орденом Мужества и именным огнестрельным оружием.

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