Финансирование нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» увеличили

Президент России Владимир Путин поручил увеличить на 1 миллиард рублей финансирование нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Кроме того, глава государства указал на необходимость «обеспечить в полном объеме сохранение всех мероприятий по развитию и поддержанию в нормативном состоянии объектов транспортной инфраструктуры, обновлению парка транспортных средств, предусмотренных национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и транспортной частью комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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