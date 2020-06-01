Строительство терминала в аэропорту Грозного обойдется в 4,7 миллиарда рублей

Строительство нового терминала аэропорта в Грозном обойдется федеральному бюджету в 4,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

В 2020 году на проектирование выделят 97,5 миллиона рублей. Основное строительство должно начаться в 2022 году, когда из федерального бюджета поступит 790 миллионов рублей. В 2023 году дотации составят 1,3 миллиарда рублей, в 2024 году — 2,5 миллиарда.

По данным Минтранса, проект строительства разделен на две части — новый терминал и обновление инфраструктуры. На оба этапа планируется выделить 15,7 миллиарда рублей, однако стоимость и дата начала строительства инфраструктурной части не раскрывается. Как сообщает газета, руководство республики рассчитывает получить на аэродромную инфраструктуру девять миллиардов рублей.

Обычно для строительства терминалов привлекают частных инвесторов, отмечает издание. Власти Чечни заверили, что это получится сделать. Однако опрошенные газетой эксперты подчеркнули, что эпидемия коронавируса может этому помешать. Финансирование первого этапа проекта вынесено на рассмотрение проектного комитета транспортной части «Комплексного плана развития магистральной инфраструктуры» (КПМИ) в виде поправки в госпрограмму «Развитие транспортной инфраструктуры».

Аэропорт Грозного возобновил работу в 2007 году в статусе международного. Здание нового терминала планировалось выполнить в форме золотого полумесяца. Однако источники издания утверждают, что в итоге оно может выглядеть иначе.

В июле 2019 года стало известно, что Фонд развития Абу-Даби намерен инвестировать 50 миллионов долларов в строительство международного аэропорта в Грозном. Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда заявлял, что новый аэропорт станет самым крупным в Северо-Кавказском федеральном округе.

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