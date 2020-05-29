Власти российского региона нашли способ увеличить экспорт продукции АПК

Власти российского региона нашли способ увеличить экспорт. Предприятия Оренбургской области планируют увеличить поставки в страны ближнего и дальнего зарубежья мяса птицы, яйца, рыбного филе, свинины, говядины и молока, что позволит эффективно исполнить плановые показатели национального проекта «Экспорт продукции АПК». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«В целях расширения рынков сбыта на предприятиях производится техническое перевооружение. В частности, ЗАО "Птицефабрика Оренбургская" закончено строительство нового цеха по сортировке, упаковке яиц, смонтированы конвейерные линии от цехов в новое здание. На СПК "ПФ "Гайская" построен собственный комбикормовый завод производительностью 20 тоннв час, рассчитанный на выпуск полнорационных кормов для птицы и свиней», — рассказал первый вице-губернатор — министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Сергей Балыкиню

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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