Весь авиационный послепродажный сервис в России объединят

В России внутри структуры «Ростеха» создадут компанию, которая будет заниматься сервисным послепродажным обслуживанием авиационной техники российского производства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Предполагается, что сервисная компания, которая будет создана, объединит весь комплекс сервисных услуг, которые сегодня оказывают авиастроительные компании. Это нужно для развития экспорта

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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