На будущей трассе «Москва — Казань» начали укладывать водопровод

Госкомпания «Автодор» начала перекладку магистральных водопроводов в рамках подготовки территории к строительству трассы М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Переустраиваемые участки водопроводов прокладываются из современных полиэтиленовых и стальных труб с наружной усиленной антикоррозийной изоляцией. Планируется, что трасса станет частью международного маршрута «Европа — Западный Китай».

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!