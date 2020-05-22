Определена глубина падения российского экспорта

Экспорт товаров из России в 2020 году сократится более чем на 36 процентов до 268 миллиардов долларов. Такой прогноз по падению показателей делают в Минэкономразвития. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

При этом снизится по прогнозам МЭР и импорт — на 21,26 процента до 200 миллиардов долларов. В прошлом году экспорт составил 254 миллиарда долларов. В министерстве считают, что в ближайшие три года показатели будут постепенно восстанавливаться.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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