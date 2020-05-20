Экспорт пшеницы из России вырос

Экспорт пшеницы и меслина из России в январе — марте 2020 года вырос на 11 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил 7,3 миллиона тонн. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проект».

Кроме того, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт растительного масла в январе — марте 2020 года вырос на 35,2 процента в денежном выражении и достиг 707,5 миллиона долларов.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!