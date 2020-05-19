Кинокомпании Москвы заключили договоры с зарубежными покупателями

Бренд Created in Moscow, объединяющий кинокомпании столицы, за 2019-2020 годы заключил договоры с зарубежными покупателями более чем на 7 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«За пять мероприятий было представлено 250 проектов от основных игроков индустрии. Это дало возможность представить тот потенциал, который есть у городских предпринимателей, у городской креативной индустрии», — уточнил глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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