На поддержку российских авиакомпаний выделено 23,4 миллиарда рублей

Правительство выделило российским авиакомпаниям 23,4 миллиарда рублей для возмещения убытков, вызванных ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба кабмина. Поддержать авиаперевозчиков поручил президент Владимир Путин. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Субсидия может быть потрачена на зарплаты авиационному персоналу (не менее 60 процентов от общего объема субсидии), лизинговые платежи (не более 30 процентов от общего объема), оплату стоянки воздушных судов (не более 10 процентов от общего объема), и на операционную деятельность и содержание имущества.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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