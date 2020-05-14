Найден способ поддержать экспортеров в кризис

В правительстве нашли способ поддержать российских экспортеров на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Минпромторг и Российский экспортный центр (РЭЦ) предлагают скорректировать программу КППК (корпоративные программы конкурентоспособности, дают право на получение льгот в обмен на гарантии по наращиванию экспорта): перейти на электронную форму взаимодействия и упростить процедуру проведения отбора заявок экспортеров для КППК. «Кроме того, ранее в случае недостижения заявленных объемов экспорта продукции организация теряла право на получение государственной поддержки, теперь при подтверждении форс-мажора государственная поддержка продолжит оказываться», — указали в Минпромторге.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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