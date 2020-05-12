В Мурманской области возвели половину свайного фундамента для опор нового моста через реку Тулома. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте местного портала Advis. В начале лета планируется приступить к надвижке пролетного строения.

Мост на 1388-м километре автодороги Р-21 «Кола» Мурманской области был последним ремонтонепригодным искусственным сооружением на трассе в Заполярье. Реконструкция объекта реализуется в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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