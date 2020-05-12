Cпрос на недвижимость вышел на уровень до введения самоизоляции

Спрос на рынке недвижимости вернулся на докризисный уровень конца февраля — начала марта. После резкого падения из-за распространения коронавируса и ослабления курса рубля интерес россиян к покупке жилья восстановился. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Показатели спроса выросли на 46,7 процента в сравнении с самой нижней точкой падения (начало апреля). В итоге покупательская способность вышла на докризисный уровень конца февраля — начала марта» — говорится в исследовании портала «Авито-Недвижимость».

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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