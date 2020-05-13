Минсельхоз США оценил лидерство России по экспорту пшеницы

Минсельхоз США оценил урожай пшеницы России в следующем сельскохозяйственном году в 77 миллионов тонн. В ведомстве считают, что Россия сохранит за собой лидерство по экспорту зерна, отправив за рубеж 35 миллионов тонн пшеницы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Прогноз Минсельхоза России по экспорту зерна из России в текущем сельхозгоду составляет 45 миллионов тонн из которых 36 миллионов тонн придется на пшеницу. При этом сейчас экспорт на этот сельхозгод уже приостановлен.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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