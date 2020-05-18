Назван срок открытия нового моста через Волго-Донской канал в Волгограде

Новый четырехполосный мост через Волго-Донской судоходный канал, строительство которого входит в первый этап возведения дороги в обход Волгограда, планируют полностью открыть в 2024 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

В настоящее время на строительстве моста задействованы порядка 150 человек, работа организована в круглосуточном режиме. Уже установлены 13 из 27 опор в двух направлениях. Дорожники продолжают формирование насыпи будущей трассы, протяженность которой составит порядка 12 километров.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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