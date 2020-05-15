Российские аграрии увеличили экспорт мяса и молока

Сотрудники Россельхознадзора по Томской области зафиксировали, несмотря на пандемию коронавируса, рост экспорта производимой в регионе мясной и молочной продукции на 70 процентов за четыре месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Существенные успехи у нас по отправке продукции птицеводства — в шесть раз поставки увеличились, мы отправили 864 тонны. Значительно увеличились отправки свинины в Монголию — 469 тонн отправлено, это в 6,4 раза больше, чем в прошлом году», — сказал глава управления Россельхознадзора по Томской области Вадим Чиркин.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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