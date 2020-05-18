Объем экспорта услуг российского региона превысил миллиард долларов

Объем экспорта услуг Свердловской области по итогам 2019 года составил 1,05 миллиарда долларов. Значительная его доля в общем объеме товарооборота в 8,45 миллиарда долларов говорит о снижении зависимости экспортных поставок от товарно-сырьевых рынков. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

По словам регионального министра международных и внешнеэкономических связей Василия Козлова, экспорт услуг может стать одним из флагманов диверсификации внешних поставок Свердловской области, снижения ее зависимости от конъюнктуры товарно-сырьевых рынков.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!