В российском регионе отремонтируют дороги федерального значения

Первый этап капитального ремонта автомобильных дорог в Новгородской области протяженностью почти 120 километров, переданных в федеральную собственность, начнется в 2021 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Новгородские автодороги протяженностью 450 километров передали в федеральную собственность в апреле. В нее перешли дороги: от границы с Вологодской областью до М-10 и от Яжелбиц до границы с Псковской областью. Они стали частью автомобильной дороги А122 «Устюжна — Крестцы — Яжелбицы — Великие Луки — Невель».

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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