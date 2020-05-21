Границы Севморпути предложили расширить

Минвостокразвития выступило с предложением расширить границы Севморпути (СМП) почти вдвое, включив в него акваторию от Мурманска до Сахалина. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Акватория СМП ограничена Карскими воротами на западе и бухтой Провидения на востоке. Границы были установлены по международному праву с учетом замерзаемости морей. Предполагается, что расширение СМП только за счет портов и терминалов Печорского, Белого и Баренцева морей легко позволит добиться выполнения поставленной президентом РФ задачи по наращиванию грузопотока до 80 миллионов тонн.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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